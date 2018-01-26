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Выдано разрешение на проведение реставрационных работ в пензенских «Тарханах»

09:15 | 26.01.2018 | Культура

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Пенза, 26 января 2018. PenzaNews. Комитет Пензенской области по охране памятников истории и культуры выдал саранской фирме «Реставрация» разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба «Тарханы» в Белинском районе.

Выдано разрешение на проведение реставрационных работ в пензенских «Тарханах»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в ведомстве, данная организация имеет лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия — памятников истории и культуры — народов Российской Федерации.

Предполагается, что в период по 30 июня 2018 года будут выполнены работы по реставрации барского дома. Они затронут кровлю, фасады и внутренние помещения, а также дверные и оконные блоки.

Кроме того, будет произведена замена деревянных элементов террас западного и восточного фасадов, колонн террас, а также работы по огнезащитной обработке элементов стропильной системы.
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