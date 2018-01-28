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На фестивале органной музыки в Пензе впервые представят детскую программу

15:57 | 28.01.2018 | Культура

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Пенза, 28 января 2018. PenzaNews. Детские концерты впервые включены в программу III фестиваля органной музыки «Penza Fest», который состоится в пензенской областной филармонии с 17 февраля по 11 апреля.

На фестивале органной музыки в Пензе впервые представят детскую программу

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Для юных зрителей 19 и 24 февраля выступит лауреат международных конкурсов, органист Александр Новоселов. Сочинения, которые исполнит музыкант, продемонстрируют богатые возможности инструмента.

В рамках фестиваля 17 февраля состоится выступление лауреата международных конкурсов, органиста лютеранской церкви в Гамбурге Морица Шотта (Moritz Schott). Во время концерта прозвучат сочинения Иоганна Баха, Антонио Вивальди, Сезара Франка, Жана Алена и Александра Гильмана.

Новую программу 27 февраля представит лауреат международных конкурсов, немецкий органист Йенс Аменд (Jens Amend). Музыкант ведет активную концертную деятельность в Германии, Аргентине, Бразилии, Польше и России. Впервые в Пензе он выступил в 2015 году с двумя концертами, которые прошли с большим успехом.

3 марта любителей музыки ожидает выступление титулярного органиста и дирижера кафедрального собора города Эрвитте Ральфа Боргхоффа (Ralf Berghoff). В рамках фестиваля он представит классическую программу, в которой прозвучат сочинения Иоганна Баха, Феликса Мендельсона, Сезара Франка и других композиторов.

17 марта состоится концерт титулярного органиста и арт-директора кафедрального собора города Девентер Кирстин Грамлих (Kirstin Gramlich). В ее исполнении жители города услышат, в частности, произведения Макса Регера и Жана Алена. Затем 22 марта концерт впервые в Пензе даст органист монастыря в Херфорде Штефан Кагль (Stefan Kagl).

С программой «Орган в перекрестке эпох» 28 марта выступит ведущая органистка Саратова Наталья Гольфарб. Она исполнит музыку знаменитых композиторов парижских соборов.

Новую программу 2 апреля представит Александр Новоселов, который выступит совместно с трубачом-контртенором, солистом симфонического оркестра Мариинского театра Геннадием Никоновым. Музыкант, обладающий самым высоким из мужских оперных голосов, разрабатывает собственную методику игры на трубе и в концерты вставляет вокальные номера.

Завершится фестиваль 11 апреля выступлением титулярного органиста Ватикана Хуана Параделя Соле (Juan Paradell Solé), сообщается на сайте учреждения культуры «Пензаконцерт».
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