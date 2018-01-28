В центре Пензы состоялась зимняя выставка рисунков под открытым небом Культура

Пенза, 28 января 2018. PenzaNews. Выставка детских рисунков «Пенза, ты и есть моя Россия», подготовленная по итогам одноименного конкурса, организована центре города в воскресенье, 28 января.

Фото: Penza-gorod.ru

В скверах «Копилка пословиц» и имени Дениса Давыдова, а также на улице Московской напротив областного драматического театра имени А.В. Луначарского представлены лучшие работы учащихся детских школ искусств №8 и «Квинта», а также художественных школ №1, №2 и №3.

Рисунки юных художников осмотрели прохожие, гости города и родители школьников, чьи произведения были отобраны для экспозиции.

Выставку посетил также глава администрации Пензы Виктор Кувайцев, который отметил, что муниципалитет стремится поддерживать и развивать дополнительное образование.

«Подобные мероприятия дают возможность юным талантам продемонстрировать свои достижения, получить заслуженное признание, а также позволяют заинтересовать детей, показать, как важно в жизни заниматься искусством и как здорово добиваться хороших результатов», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.