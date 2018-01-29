EN
13:37:41 Понедельник, 29 января
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

В Пензе для незрячих провели лекцию о Денисе Давыдове

10:05 | 29.01.2018 | Культура

Печать

Пенза, 29 января 2018. PenzaNews. Встреча «Пенза — моя вдохновительница», посвященная поэту Денису Давыдову, состоялась в историческом здании пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова в воскресенье, 28 января.

В Пензе для незрячих провели лекцию о Денисе Давыдове

Фото: Liblermont.ru

Лектор-экскурсовод литературного музея Пензы Татьяна Устимкина рассказала незрячим и слабовидящим об основателе организованного партизанского движения и герое войны 1812 года, военно-историческом писателе, часть жизни и творчества которого связана с Пензой.

Лекцию она дополнила презентацией с историческими и современными фотографиями.

Свой вклад в программу встречи внесли и читатели библиотеки.

В исполнении Михаила Тесленко прозвучали стихи о родном крае, а Виктор Бутов представил присутствующим выставку своих поделок из спичек, сообщается на сайте учреждения культуры.
Актуальное
Читайте также
В Пензе объявлен конкурс очерков о пенсионерах, возраст которых в сумме превышает 200 лет В Пензе из квартиры пенсионерки после «проверки газа» пропало 80 тыс. рублей
В Кузнецком районе в результате пожара госпитализирован пенсионер Молодой житель Пензы в нетрезвом виде задержан за рулем в Шемышейском районе
В Пензе в гараже сгорел минивэн Глава Пензы встретился с католиками
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама