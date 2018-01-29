В Пензе для незрячих провели лекцию о Денисе Давыдове Культура

Пенза, 29 января 2018. PenzaNews. Встреча «Пенза — моя вдохновительница», посвященная поэту Денису Давыдову, состоялась в историческом здании пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова в воскресенье, 28 января.

Фото: Liblermont.ru

Лектор-экскурсовод литературного музея Пензы Татьяна Устимкина рассказала незрячим и слабовидящим об основателе организованного партизанского движения и герое войны 1812 года, военно-историческом писателе, часть жизни и творчества которого связана с Пензой.

Лекцию она дополнила презентацией с историческими и современными фотографиями.

Свой вклад в программу встречи внесли и читатели библиотеки.

В исполнении Михаила Тесленко прозвучали стихи о родном крае, а Виктор Бутов представил присутствующим выставку своих поделок из спичек, сообщается на сайте учреждения культуры.