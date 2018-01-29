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Минкульт России одобрил заявку на поддержку симпозиума стекла и хрусталя в Никольске

11:27 | 29.01.2018 | Культура

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Пенза, 29 января 2018. PenzaNews. Министерство культуры РФ второй год подряд включило заявку на проведение симпозиума стекла и хрусталя в Никольске Пензенской области в федеральную целевую программу «Культура России». Об этом ИА «PenzaNews» сообщил директор картинной галереи имени К.А. Савицкого Кирилл Застрожный.

Минкульт России одобрил заявку на поддержку симпозиума стекла и хрусталя в Никольске

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Федеральный центр по программе «Культура России» выделяет нам 900 тыс. рублей на проведение симпозиума в сентябре–октябре 2018 года. Софинансирование со стороны бюджета области [составит] 700 тыс. рублей. Предусмотрены собственные средства наши, картинной галереи — порядка 100 тыс. рублей и средства, привлеченные администрацией Никольского района на проведение этого симпозиума — тоже около 100 тыс. рублей», — пояснил собеседник агентства.

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По мнению Кирилла Застрожного, эти средства позволят провести мероприятие на международном уровне с приглашением высокопрофессиональных мастеров.

«Пока мы только получили подтверждение. […] Сейчас приступим уже к конкретным делам», — сказал он, добавив, что детали программы симпозиума будут определены на собрании оргкомитета под руководством зампреда правительства Пензенской области Олега Ягова.

Директор картинной галереи уточнил также, что заявка на поддержку симпозиума была подана еще в августе 2017 года, но длительное время находилась на рассмотрении.
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