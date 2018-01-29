Пензенский драмтеатр в начале марта представит премьеру спектакля «Наедине со всеми» Культура

Пенза, 29 января 2018. PenzaNews. Премьера камерного спектакля «Наедине со всеми» по одноименной пьесе советского драматурга Александра Гельмана состоится в пензенском областном драматическом театре имени А.В. Луначарского в начале марта.

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Режиссером новой постановки стала уроженка Пензенской области, выпускница аспирантуры Российской академии театрального искусства (ГИТИС) Екатерина Петрова.

Над сценографией работает главный художник театра Олег Авдонин, над костюмами — Марина Смельчакова.

В пьесе два действующих лица — супруги Андрей и Наташа Голубевы. Роли репетируют Наталья Старовойт и Павел Тачков, а также специально приглашенный актер театра юного зрителя Заречного Владимир Кшуманев.

В пьесе «Наедине со всеми», написанной в 1981 году, освещена тема человеческих отношений. Главный герой Андрей Голубев является начальником крупного строительства. Ради выполнения плана и получения премии он бросает одну из бригад на трудный участок стройки, пренебрегая правилами техники безопасности. В результате его собственный сын, который проходит там производственную практику, становится инвалидом.

Постановка представляет собой непростой разговор супругов о том, что и почему случилось, можно ли было избежать беды и как жить дальше, но эти личные темы становятся отражением жизни всего общества.

В настоящий момент на малой сцене идут репетиции, сообщается на сайте учреждения культуры.

Отрывок из пьесы «Наедине со всеми», в котором сыграли Наталья Старовойт и Владимир Кшуманев, Екатерина Петрова представила в конце октября в рамках театрального фестиваля «Маскерадъ» в Пензе.

Художественный руководитель драматического театра имени А.В. Луначарского Сергей Казаков объявил, что принимает представленную работу к постановке и дает молодому режиссеру возможность выпустить полноценный спектакль.