В Пензе пройдет неделя национальной литературы народов Поволжья

Юные жители города познакомятся с литературным наследием и художественными промыслами, пообщаются в режиме онлайн с читателями мордовской республиканской детской библиотеки, встретятся с представителями чувашской национально-культурной автономии Пензенской области и со специалистом краеведческого музея.
Полная программа мероприятия размещена на сайте учреждения культуры.
Первый день будет посвящен общему знакомству с национальными сказками, затем отдельно будут рассмотрены русские, мордовские, чувашские и татарские произведения. После этого состоятся мастер-классы, во время которых посетителей библиотеки научат основам изготовления кукол и росписи по стеклу.
13 февраля состоится литературная гостиная «Сказки и песни Пензенского края» по собраниям Александры Анисимовой и этно-квест «Там, на неведомых дорожках…» по творчеству народов Поволжья.
Все мероприятия проводятся бесплатно. Необходима предварительная запись.
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