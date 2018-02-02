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В Пензе пройдет неделя национальной литературы народов Поволжья

08:41 | 02.02.2018 | Культура

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Пенза, 2 февраля 2018. PenzaNews. Неделя национальной литературы народов Поволжья «Вечная мудрость сказок» пройдет в пензенской областной библиотеке для детей и юношества с 6 по 13 февраля.

В Пензе пройдет неделя национальной литературы народов Поволжья

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Юные жители города познакомятся с литературным наследием и художественными промыслами, пообщаются в режиме онлайн с читателями мордовской республиканской детской библиотеки, встретятся с представителями чувашской национально-культурной автономии Пензенской области и со специалистом краеведческого музея.

Полная программа мероприятия размещена на сайте учреждения культуры.

Первый день будет посвящен общему знакомству с национальными сказками, затем отдельно будут рассмотрены русские, мордовские, чувашские и татарские произведения. После этого состоятся мастер-классы, во время которых посетителей библиотеки научат основам изготовления кукол и росписи по стеклу.

13 февраля состоится литературная гостиная «Сказки и песни Пензенского края» по собраниям Александры Анисимовой и этно-квест «Там, на неведомых дорожках…» по творчеству народов Поволжья.

Все мероприятия проводятся бесплатно. Необходима предварительная запись.
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