В Пензе фестиваль «Открытый мир библиотек» посвятили Году добровольца
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Пенза, 2 февраля 2018. PenzaNews. XIII книжный фестиваль «Открытый мир библиотек», который начал свою работу в пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова 2 февраля, посвящен Году добровольца.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
«В этом году фестиваль побывает на новых площадках — в Сердобском районе, Мокшанском, Вадинском и Кузнецком. Я очень завидую этим районам, поскольку им только предстоит встретиться с замечательными волонтерами, партнерами, с замечательными людьми Пензенской области», — отметила директор пензенской областной библиотеки Марина Осипова на церемонии открытия.
Она добавила, что фестиваль не только является площадкой для профессионального общения, но и местом презентации новых проектов по продвижению отдельных книг и чтения в целом.
«В мае в день празднования Общероссийского дня библиотек мы узнаем победителей регионального конкурса имени Николай Панова, первого библиотекаря общественной библиотеки имени Лермонтова, по продвижению книги и чтения», — сообщила Марина Осипова.
Затем участникам церемонии открытия был представлен фильм о развитии добровольческого движения в Пензенской области.
В частности, гости узнали о работе так называемых «серебряных» волонтеров, которые, несмотря на свой возраст, помогают окружающим.
6 декабря 2017 года президента РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым 2018-й объявлен в России Годом добровольца (волонтера).