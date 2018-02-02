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В Пензе фестиваль «Открытый мир библиотек» посвятили Году добровольца

13:08 | 02.02.2018 | Культура

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Пенза, 2 февраля 2018. PenzaNews. XIII книжный фестиваль «Открытый мир библиотек», который начал свою работу в пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова 2 февраля, посвящен Году добровольца.

В Пензе фестиваль «Открытый мир библиотек» посвятили Году добровольца

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В этом году фестиваль побывает на новых площадках — в Сердобском районе, Мокшанском, Вадинском и Кузнецком. Я очень завидую этим районам, поскольку им только предстоит встретиться с замечательными волонтерами, партнерами, с замечательными людьми Пензенской области», — отметила директор пензенской областной библиотеки Марина Осипова на церемонии открытия.

Она добавила, что фестиваль не только является площадкой для профессионального общения, но и местом презентации новых проектов по продвижению отдельных книг и чтения в целом.

«В мае в день празднования Общероссийского дня библиотек мы узнаем победителей регионального конкурса имени Николай Панова, первого библиотекаря общественной библиотеки имени Лермонтова, по продвижению книги и чтения», — сообщила Марина Осипова.

Затем участникам церемонии открытия был представлен фильм о развитии добровольческого движения в Пензенской области.

В частности, гости узнали о работе так называемых «серебряных» волонтеров, которые, несмотря на свой возраст, помогают окружающим.

6 декабря 2017 года президента РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым 2018-й объявлен в России Годом добровольца (волонтера).
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