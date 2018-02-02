В Пензе планируется отремонтировать «Октябрь» Культура

Пенза, 2 февраля 2018. PenzaNews. Здание киноконцертного зала «Октябрь» на улице Кирова в Пензе планируется отремонтировать. Об этом сообщила заместитель председателя регионального комитета по охране памятников истории и культуры Светлана Оникиенко в ходе круглого стола по вопросам сохранения объектов культурного наследия, состоявшегося в Законодательном собрании.

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Отвечая на реплику члена молодежного парламента, первого секретаря пензенского обкома Ленинского коммунистического союза молодежи (ЛКСМ) Александра Рогожкина об удручающем состоянии здания в центре города, она отметила, что ей известно об этой проблеме.

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Кинотеатр «Октябрь»

«Мы тоже [...] видим все прекрасно, контролируем, организуем проверки плановые и внеплановые. Там был 2 года назад ремонт, там вообще обвалилась эта стена, но для того, чтобы просто это покрасить — это объект культурного наследия — обязательно нужно разработать проектную документацию. Это, возможно, кладка XIX века. Там должны быть четкие материалы, четкие процедуры. На сегодняшний день, насколько я знаю, мы выдали задание на разработку проектной документации и на проведение этих работ», — сказала зампред комитета.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», ККЗ «Октябрь» является городским учреждением, его капремонт должен проводиться за счет бюджета Пензы.

Вместе с тем строение является памятником истории и культуры регионального значения, поэтому проектно-сметная документация должна в обязательном порядке пройти дорогостоящую экспертизу.