Пензенская студентка стала финалистом всероссийского конкурса по проблемам детского чтения Культура

Пенза, 6 февраля 2018. PenzaNews. Студентка педагогического института имени В.Г. Белинского Пензенского государственного университета, сотрудница центральной городской библиотеки Елена Лобанкина вошла в число финалистов конкурса «Россия читающая: современная детская книга в оценке будущего педагога».

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Она представила доклад по своей работе «Юношеское чтение. Пути решения проблемы в рамках системной партнерской деятельности школы с муниципальными библиотеками» в российской государственной детской библиотеке перед известными детскими писателями Артуром Геваргизовым, Ириной Краевой, Ириной Лукьяновой, Ларисой Романовской.

Исследование студентки получило достойную оценку экспертного совета конкурса.

Елена Лобанкина отметила, что опыт общения с ведущими специалистами в области детского чтения стал для нее прекрасным ориентиром в профессиональном развитии.

«Хочется искренне поблагодарить организаторов мероприятия за возможность сверить внутренние часы с последними тенденциями в мире детской литературы, познакомиться с известными российскими писателями, получить оценку своих разработок», — цитирует ее пресс-служба мэрии.

Конкурс «Россия читающая: современная детская книга в оценке будущего педагога» организован московским педагогическим институтом и издательством «БерИнга», специализирующимся на выпуске современной литературы.

В нем приняли участие студенты бакалавриата и магистратуры более чем из 15 регионов страны. В число финалистов вошли, в частности, студенты из Москвы, Тюмени, Кирова, Екатеринбурга и Магнитогорска.