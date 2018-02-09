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Книга «История музыкальной культуры города Пензы» подарена областной библиотеке

13:12 | 09.02.2018 | Культура

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Пенза, 9 февраля 2018. PenzaNews. Кандидат педагогических наук, доцент, член-корреспондент Петровской академии наук и искусств Вячеслав Бахтин преподнес в дар областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова книгу «История музыкальной культуры города Пензы».

Книга «История музыкальной культуры города Пензы» подарена областной библиотеке

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В монографии освещается исторический аспект формирования музыкальной культуры учащихся в учебных заведениях, а также посредством просветительской деятельности профессиональных и любительских коллективов Пензы.

Издание содержит теоретический и иллюстративный материал.

Книга адресована студентам музыкальных отделений вузов, ссузов, преподавателям детских музыкальных школ и школ искусств, а также всем заинтересованным лицам.

Как сообщается на сайте пензенской областной библиотеки, ознакомиться с изданием можно в зале нотно-музыкальных документов.
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