Пензенский «Кукольный дом» закупил новое световое и музыкальное оборудование Культура

Пенза, 9 февраля 2018. PenzaNews. Пензенский областной театр «Кукольный дом» закупил новое оборудование — световое, музыкальное, а также то, которое используется при изготовлении кукол для спектаклей.

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Как сообщила директор учреждения культуры Людмила Золотухина на эти цели из бюджетов двух уровней было получено почти 2 млн. рублей, в том числе около 1,8 млн. рублей — из федерального в рамках программы поддержки детских и кукольных театров.

«Где-то более 20 лет не обновлялось ничего», — отметила она.

По словам Людмилы Золотухиной, в 2018 году учреждение также рассчитывает получить субсидию, за счет которой планируется поставить новый спектакль для детей от 3 лет, обновить бутафорский цех и по возможности заменить сиденья в зале.

Она добавила, что в театре в ближайшее время появятся новые куклы.

«В марте мы ждем художника, который привезет эскизы, и уже по этим эскизам будем делать новые куклы», — сказала директор учреждения.