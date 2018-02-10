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Серия мастер-классов открыла фестиваль «Россия Молодая» в Пензе

17:57 | 10.02.2018 | Культура

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Пенза, 10 февраля 2018. PenzaNews. Мастер-классы Инги Кутянской, Михаила Дзюдзе и Павла Уханова открыли всероссийский конкурс-фестиваль ансамблей народных инструментов «Россия молодая» в центре культуры и искусства Пензы.

Серия мастер-классов открыла фестиваль «Россия Молодая» в Пензе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В красном фойе учреждения была организована экспозиция, посвященная пензенской культуре.

В частности, посетители могли ознакомиться с выставками народных ремесел, гармоней, об истории русского народного хора имени Октября Гришина, а также костюмов из коллекции семьи Стаильских.

В стартовый день мероприятия на сцене выступили Михаил Дзюдзе, Павел Уханов, ансамбль солистов «Старгород» и молодые артисты, приехавшие из Москвы, Санкт-Петербурга, Брянска, Казани, Уфы, Воронежа, Саратова, Коврова, Самары, Сарова, Республики Саха, Екатеринбурга, Тамбова, Сызрани, Каменки и Кузнецка.

Как сообщает пресс-служба мэрии, имена победителей фестиваля-конкурса объявят 11 февраля.
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