В пензенском училище имени К.А. Савицкого открыто две мемориальные доски Культура

Пенза, 14 февраля 2018. PenzaNews. Ансамбль из двух мемориальных досок открыт в фойе пензенского художественного училища имени К.А. Савицкого по случаю 120-летия учреждения в среду, 14 февраля.

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Одна из памятных табличек посвящена государственному и общественному деятелю Петру Семенову-Тян-Шанскому, а вторая — создателям училища, на ней значатся 17 фамилий.

Как отметил заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов в ходе официальной церемонии, многие художественные школы России возглавляют выпускники пензенского училища.

«От всей души поздравляю студентов, преподавателей, руководство художественного училища. Желаю процветания, новых творческих взлетов. Со своей стороны, конечно, можем пообещать поддерживать училище в материалистическом плане», — сказал он.

Зампред облправительства напомнил, что 4 года назад было отреставрировано здание учреждения, а в 2017 году проведен капитальный ремонт студенческого общежития.

«Буквально сегодня с Татьяной Владимировной [Курдовой, министром культуры и туризма Пензенской области] было принято решение, чтобы в 2018 году изыскать дополнительные средства и направить их на развитие пензенского художественного училища», — сообщил Олег Ягов.

В свою очередь заслуженный работник культуры РФ, заведующий учебно-методическим фондом художественного училища Дмитрий Димаков обратил внимание на то, что Петр Семенов-Тян-Шанский более известен как географ и государственный деятель, однако занимался исполнением завещания пензенского губернатора Николая Селиверстова, на средства которого было создано училище.

«Теперь пришло время открывать доску и ему. Но только ему одному было невозможно открыть, потому что он находился в столице, […] а реализацией завещания, всех установок, которые он производил, занимались другие очень уважаемые в Пензе люди», — пояснил он.

Право открыть доску было предоставлено зампреду правительства Пензенской области и выпускнику училища 1952 года.