В городские библиотеки Пензы поступило более 800 новых изданий Культура

Пенза, 15 февраля 2018. PenzaNews. Более 800 изданий детской и взрослой литературы, приобретенных на средства федерального бюджета, поступило в городские библиотеки Пензы.

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В число новых экземпляров вошли произведения русских и зарубежных классиков — Льва Толстого, Александра Пушкина, Антона Чехова, Януша Корчака, а также повести, рассказы и сказки советских и современных детских писателей.

Среди новых книг представлены такие серии, как «Классная классика», «Пятая четверть», «Веселая компания», «Куда уходит детство», «Чтение — лучшее учение» и «Новые сказочные повести».

Также в библиотеки поступили последние тома издания Игоря Шишкина «Пензенский край в мемуарах, художественной литературе и исследованиях: антология» и книги серии «Жизнь замечательных людей» о Софье Палеолог, Александре Куприне и Игоре Северянине, сообщается на портале централизованной библиотечной системы города.