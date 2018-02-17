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В преддверии 8 марта в картинной галерее откроется юбилейная выставка художниц

13:58 | 17.02.2018 | Культура

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Пенза, 17 февраля 2018. PenzaNews. 25-я юбилейная выставка членов объединения художниц «Ее глазами» откроется в пензенской картинной галерее имени К.А. Савицкого во вторник, 6 марта — в преддверии Международного женского дня.

В преддверии 8 марта в картинной галерее откроется юбилейная выставка художниц

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В экспозицию войдут работы в живописи, графике, скульптуре и декоративно-прикладном искусстве. Будут представлены портреты, натюрморты, пейзажи, гобелены и различные композиции.

Церемония открытия запланирована на 15.00, сообщается на сайте учреждения культуры.

Открытие первой выставки «Ее глазами» состоялось весной 1993 года в центральном доме искусств Пензы. Возникшее в результате этого содружество объединяет профессиональных и начинающих женщин-художников.

За 25 лет участницами объединения «Ее глазами» создано более 1,5 тыс. работ, часть из которых экспонируются во других городах России.
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