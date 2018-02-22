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В Пензенской области объявлен конкурс рисунка, посвященный Лаврентию Загоскину

12:04 | 22.02.2018 | Культура

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Пенза, 22 февраля 2018. PenzaNews. Конкурс детского рисунка «Лаврентий Загоскин — наш русский Колумб, через 210 лет» пройдет в Пензенской области с 26 февраля по 30 октября.

В Пензенской области объявлен конкурс рисунка, посвященный Лаврентию Загоскину

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Он организован региональным отделением Русского географического общества (РГО) при поддержке школы искусств Пензенского района, детской художественной школы №1 имени В.Е. Татлина, объединения государственных литературных музеев области и АНО «Зеленая волна» в рамках просветительского проекта «Возвращение к родным берегам».

В своих работах авторы должны раскрыть дух русских первопроходцев и путешественников на примере морского офицера, исследователя Аляски, Алеутских островов и Северной Калифорнии Лаврентия Загоскина, который являлся уроженцем Пензенской губернии.

К участию в творческом состязании допускаются юные художники в возрасте от 6 до 18 лет.

Они поборются за победу в номинациях «Живопись» и «Графика».

Рисунки будут оцениваться в соответствии с такими критериями, как соответствие заявленной тематике, самостоятельность и творческий характер работы, оригинальность идеи, интересное цветовое и композиционное решение.

По итогам конкурса будет организована выставка, дата проведения которой пока не определена.
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