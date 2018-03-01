Кузнецк примет театральный фестиваль «Золотая провинция» Культура Кузнецк, 1 марта 2018. PenzaNews. VII международный театральный фестиваль «Золотая провинция» пройдет в Кузнецке Пензенской области с 9 по 13 апреля. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Как сообщает пресс-служба городской администрации, пермский театр «У Моста» представит два спектакля — свою версию известного произведения Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» и мрачную комедию «Палачи». Пензенский драматический театр имени А.В. Луначарского покажет «Белоснежку». Кроме того, зрители увидят пьесу «Метод Гренхольма» Жорди Гальсерана в исполнении актеров драмтеатра имени А.Н. Толстого из Сызрани. Также ожидаются любительские театры и зарубежные коллективы, в том числе из Израиля и Германии. Открытие фестиваля состоится в центре «Родина» 9 апреля в 18.00. Нашли ошибку в тексте?

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