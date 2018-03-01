EN
17:04:36 Четверг, 1 марта
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

Кузнецк примет театральный фестиваль «Золотая провинция»

15:10 | 01.03.2018 | Культура

Печать

Кузнецк, 1 марта 2018. PenzaNews. VII международный театральный фестиваль «Золотая провинция» пройдет в Кузнецке Пензенской области с 9 по 13 апреля.

Кузнецк примет театральный фестиваль «Золотая провинция»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба городской администрации, пермский театр «У Моста» представит два спектакля — свою версию известного произведения Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» и мрачную комедию «Палачи».

Пензенский драматический театр имени А.В. Луначарского покажет «Белоснежку».

Кроме того, зрители увидят пьесу «Метод Гренхольма» Жорди Гальсерана в исполнении актеров драмтеатра имени А.Н. Толстого из Сызрани.

Также ожидаются любительские театры и зарубежные коллективы, в том числе из Израиля и Германии.

Открытие фестиваля состоится в центре «Родина» 9 апреля в 18.00.
Актуальное
Читайте также
Компания «Атлант» расширит производство упаковочной продукции Россельхозбанк начал выдачу ипотечных кредитов по новой программе госсубсидирования
Жительнице Кузнецка Антонине Бариновой исполнилось 100 лет Пензенская психбольница оштрафована на 10 тыс. рублей
Во всех школах Пензы отметят 100 дней до начала ЧМ по футболу Белозерцев и Лидин примут участие в церемонии оглашения послания президента России
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама