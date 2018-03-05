В пензенском драмтеатре выступят участники четвертого сезона «Танцев» Культура

Пенза, 5 марта 2018. PenzaNews. Участники четвертого сезона шоу «Танцы», которое выходит на телеканале «ТНТ», выступят в пензенском областном драматическом театре имени А.В. Луначарского в рамках большого тура в понедельник, 12 марта.

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Гастроли артистов стартовали в Санкт-Петербурге 18 февраля. До конца марта им предстоит выступить в 30 городах России и в Минске. Везде танцоры представят свои лучшие номера.

Приобрести билеты на предстоящий концерт можно онлайн , а также в кассах кинотеатров «Современник» и «Высшая лига».

За неделю до выступления звезд шоу «Танцы» в зале, рассчитанном на 1 тыс. 100 мест, осталось около 80 билетов по цене от 800 рублей до 3 тыс. рублей.

«Танцы» — телевизионное шоу, стартовавшее на канале «ТНТ» 23 августа 2014 года. Участники проекта борются за звание лучшего танцовщика России и главный приз в размере 3 млн. рублей.

В четвертом сезоне, съемки которого начались 26 июня 2017 года, в качестве хореографов-наставников выступают Мигель и Татьяна Денисова. Его премьера состоялась на канале «ТНТ» 19 августа 2017 года.

В команду Татьяны Денисовой вошли Ольга Батурина, Теона Цицакишвили, Зарина Маргарита, Айхан Шинжин, Тимур Базаров, Уэйд Лайон, Ильдар Гайнутдинов, Юлианна Кобцева, Александр Крупельницкий, Светлана Макаренко и Юлия Гаффарова.

Под руководством Мигеля выступали Дмитрий Бончинче, Дарья Салей, Дмитрий Присташ, Виталий Уливанов, Александра Горошко, Марина Кущева, Лада Касинец, Юлия Косьмина, Алия Асхадуллина, Илья Прелин и Алена Фокс.

Победителем четвертого сезона шоу стал 28-летний Виталий Уливанов из Санкт-Петербурга.