В пензенском драмтеатре начались репетиции спектакля по пьесе «Золото партии» Культура

Пенза, 6 марта 2018. PenzaNews. Репетиции нового спектакля пьесе российского писателя Юрия Полякова «Золото партии», созданной в конце 2016 года, начались на большой сцене пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского.

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Завязка действия происходит за несколько дней до Октябрьской революции, а основные события разворачиваются в наши дни в особняке разорившегося банкира Марлена Барабаша, который вынужден забрать из престижного дома ветеранов своего престарелого отца — прежде крупного партийного руководителя.

Банкира донимают обманутые вкладчики и бандиты, дети от разных браков тоже хотят получить свою долю, четвертая жена и дочь от третьего брака готовятся стать матерями, а нанятая для отца молодая сиделка с ученой степенью кандидата наук, сама того не желая, завладела сердцами чуть ли не всех окружающих мужчин.

Ставит спектакль дипломник Российского института театрального искусства (ГИТИС), пятикурсник Кирилл Заборихин, который завершает обучение в мастерской режиссера, заслуженного деятеля искусств РФ, лауреата премии «Золотая маска» Сергея Женовача.

Пензенским зрителям молодой режиссер известен своим эскизом по пьесе «Мое загляденье», поставленным на лаборатории «Забытая советская пьеса» второго театрального фестиваля «Маскерадъ» в октябре 2017 года.

Будущая премьера получит название «Золото. Любовь. Революция», которое одобрил сам автор.

Действующие лица представляют разнообразные слои российского общества. Роль пенсионера Петра Лукича репетируют Василий Конопатин и Сергей Дрожжилов, его сына-банкира сыграет Павел Тачков, сиделку Оксану Сметанку — Елена Павлова, а переводчика Николая Турусова — Юрий Землянский и Николай Потапов. Заслуженная артистка России Галина Репная в предстанет в образе эксперта «Фонда помощи злоупотребляющим художникам» Жанны Пумпянской.

Кроме того, в спектакле заняты Илья Кочетков, Юлия Кузнецова, Наталья Прокошкина, Юлия Кузьмина, Марина Матвевнина, Артем Тихомиров, Николай Шаповалов, Александр Стешин, Владислав Матюкин.

Над сценографией к спектаклю работает главный художник театра Олег Авдонин, а над костюмами — Марина Смельчакова.

Премьера постановки «Золото. Любовь. Революция» планируется в апреле, сообщается на сайте учреждения культуры.