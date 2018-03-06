В Пензе обнаружили книгу Николая II Культура

Пенза, 6 марта 2018. PenzaNews. Сотрудники регионального центра редких документов и книжных памятников обнаружили в фондах пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова книгу, принадлежавшую последнему российскому императору Николаю II. Об этом сообщается на сайте учреждения культуры.

Фото: Liblermont.ru

Она называется «Вооруженные силы Швейцарии».

Книга была издана в 1914 году главным управлением Генерального штаба.

На экслибрисе указано, что издание принадлежит Николаю II и находится в библиотеке Зимнего дворца.

Кроме того, на книге имеется запись библиотекаря, указывающая на то, что в императорскую библиотеку она поступила 7 февраля 1914 года.

По словам руководителя регионального центра редких документов и книжных памятников Людмилы Липилиной, издание из библиотеки последнего императора оказалось в Пензе в 1964 году, когда в город по книгообмену, широко распространенному в советское время, пришла крупная партия книг в количестве 375 экземпляров из Москвы. Об этом свидетельствует запись в инвентарной книге.