EN
17:17:26 Вторник, 6 марта
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

В Пензе обнаружили книгу Николая II

16:20 | 06.03.2018 | Культура

Печать

Пенза, 6 марта 2018. PenzaNews. Сотрудники регионального центра редких документов и книжных памятников обнаружили в фондах пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова книгу, принадлежавшую последнему российскому императору Николаю II. Об этом сообщается на сайте учреждения культуры.

В Пензе обнаружили книгу Николая II

Фото: Liblermont.ru

Она называется «Вооруженные силы Швейцарии».

Книга была издана в 1914 году главным управлением Генерального штаба.

На экслибрисе указано, что издание принадлежит Николаю II и находится в библиотеке Зимнего дворца.

Кроме того, на книге имеется запись библиотекаря, указывающая на то, что в императорскую библиотеку она поступила 7 февраля 1914 года.

По словам руководителя регионального центра редких документов и книжных памятников Людмилы Липилиной, издание из библиотеки последнего императора оказалось в Пензе в 1964 году, когда в город по книгообмену, широко распространенному в советское время, пришла крупная партия книг в количестве 375 экземпляров из Москвы. Об этом свидетельствует запись в инвентарной книге.
Актуальное
Читайте также
В Пензе показали, как будет организовано видеонаблюдение на выборах президента РФ Пензенская область получит на строительство цирка 600 млн. рублей
Пензенский губернатор призвал пересмотреть подходы к привлечению инвесторов Зоопарк Пензы сделает бесплатным вход для детей с именами, как у братьев-медведей
Товарищеский матч между аграрным вузом и сельхозхолдингом в Пензе собрал более 100 человек В Пензе объявлен конкурс микрогрантов «Твоя инициатива»
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама