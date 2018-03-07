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Юным художникам из Пензы предложили создать иллюстрации для сборников классиков

19:17 | 07.03.2018 | Культура

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Пенза, 7 марта 2018. PenzaNews. Юные пензенские художники получили шанс стать авторами иллюстраций к стихам пяти русских классиков в рамках специальной серии поэтических сборников издательства «Эксмо».

Юным художникам из Пензы предложили создать иллюстрации для сборников классиков

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Для этого школьникам необходимо подготовить эскизы к стихотворениям Александра Пушкина, Федора Тютчева, Афанасия Фета, Ивана Бунина, Сергея Есенина и до 20 марта загрузить работы на сайт творческого благотворительного проекта МТС «Поколение М» в номинации «Иллюстратор».

На региональном этапе рисунки оценит жюри, в состав которого вошли сотрудники пензенской картинной галереи имени К.А. Савицкого.

Награждение победителей областного тура состоится в конце марта в ходе торжественного мероприятия в учреждении.

Согласно условиям конкурса, все без исключения загруженные на сайт работы примут участие в федеральном этапе, по итогам которого будут отобраны иллюстрации для сборников стихов.
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