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Гран-при фотоконкурса «Мир глазами детей» удостоен школьник из Тамалы

09:15 | 10.03.2018 | Культура

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Пенза, 10 марта 2018. PenzaNews. Илья Ольховников из рабочего поселка Тамала Пензенской области стал обладателем гран-при регионального фотоконкурса «Мир глазами детей», на который было представлено более 1,5 тыс. работ.

Гран-при фотоконкурса «Мир глазами детей» удостоен школьник из Тамалы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Среди участников в возрасте до 12 лет лучшими признаны Варвара Кунгурова из Сердобска, Илья Козловский из Заречного, Алена Краличкина из Пензы, Клим Буйлов из Иссы, Анастасия Кобозева и Полина Вялкова из Засечного.

Среди учащихся 12–15 лет отличились Наталия Матвеева из Пригородного, Ульяна Пучкова из Кузнецка, Алена Силантьева из Махалино, Алина Оргина из Пензы, Кирилл Парамошкин из Поима, Екатерина Каракина из Каменского района и Яна Зоткина из села Покрово-Березовка.

В возрастной категории «15–18 лет» победу одержали Никита Паршин из Заречного, Глеб Смирнов из Пензы, Юлия Шепелева из Беково, Даниил Пряничников из Кузнецка, Елена Фоменкова из Пушанино и Елена Елаева из Засечного.

«Лучшие работы будут демонстрироваться на традиционной постоянно действующей фотовыставке «Мир глазами детей» с 3 апреля в центре развития творчества детей и юношества по адресу: Пенза, улица Лермонтова, 2», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства образования региона.
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