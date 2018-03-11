На «Дизель-Арене» в Пензе с аншлагом прошел концерт группы «Би-2» Культура

Пенза, 12 марта 2018. PenzaNews. Презентация нового альбома «Горизонт событий» группы «Би-2» с аншлагом состоялась в спортивно-зрелищном комплексе «Дизель-Арена» в Пензе вечером в минувшее воскресенье, 11 марта.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В зале были полностью заняты трибуны и танцевальная зона.

Из-за большого числа желающих попасть на концерт некоторые зрители не успели пройти в зал через рамки металлоискателей вовремя и пропустили начало концерта.

Музыканты исполнили не только свои новые песни, которые пока еще не очень знакомы зрителям, хотя их в программе было большинство.

Особенно рады поклонники были хитам группы, таким как «Молитва» и «Полковнику никто не пишет», которые подпевали многие почитатели творчества артистов.

После концерта в официальном аккаунте коллектива в Instagram появилась запись с благодарностью пришедшим и фотографией, сделанной на фоне зрительного зала.

«Пенза, вы крутые! Спасибо за незабываемый вечер — отлично провели его с вами!» — говорится в сообщении.