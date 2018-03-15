На капремонт кузнецкой «Родины» направят 6 млн. рублей Культура

Кузнецк, 15 марта 2018. PenzaNews. 6 млн. рублей будет потрачено на капитальный ремонт творческого центра «Родина» в Кузнецке Пензенской области в 2018 году. Об этом сообщила министр культуры и туризма региона Татьяна Курдова в ходе встречи с работниками подведомственных учреждений.

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По ее словам, эти средства будут направлены на решение первоочередных задач.

Как пояснила директор МБУ «Родина» Любовь Борминцева, это, в частности, ремонт вентиляционных люков дымоудаления.

«Они имеют огромное значение при чрезвычайных ситуациях. Это и противопожарная безопасность, и тепло на сцене. Другая часть средств будет направлена на ремонт боковых и тыльного фасадов творческого центра», — пояснила она.

Центр «Родина» является главной творческой сценой Кузнецка Пензенской области.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в 2017 году в учреждении было проведено свыше 700 мероприятий.