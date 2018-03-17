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Пензенские артисты сыграли спектакль «В зале есть врач?» в Израиле

09:29 | 17.03.2018 | Культура

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Пенза, 17 марта 2018. PenzaNews. Первый из трех показов спектакля в одном действии «В зале есть врач?», поставленного в пензенском драматическом театре имени А.В. Луначарского по пьесе Елизаветы Трусевич, состоялся в рамках международного фестиваля «Театральный дивертисмент» в Израиле в минувшую пятницу, 16 марта.

Пензенские артисты сыграли спектакль «В зале есть врач?» в Израиле

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Сергей Казаков, Сергей Дрожжилов, Альбина Смелова, Алексей Болдырев, Илья Кочетков и Юлия Кузнецова выступили в культурном центре «МонАрт» в Ашдоде.

Спектакль «В зале есть врач?» увидит также русскоязычное население еще двух израильских городов. 17 марта показ пройдет в Петах-Тикве, а 18 — в Ришон-ле-Ционе, сообщается на сайте учреждения культуры.

Международный фестиваль «Театральный дивертисмент» учрежден в 2011 году по инициативе художественного руководителя пензенского драмтеатра Сергея Казакова и израильского продюсера Дагмары Гиллер.

Проект призван познакомить русскоязычных жителей Израиля с искусством современных провинциальных театров России и стран СНГ.

Кроме пензенского драмтеатра, в фестивале приняли участие, в частности, представители Астрахани, Архангельска, Благовещенска, Брянска, Вильнюса, Волгограда, Калининграда, Киева, Рязани, Самары, Таганрога, Ульяновска и Ярославля.
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