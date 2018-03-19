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В Пензе 24 марта выступит Ах Астахова

14:39 | 19.03.2018 | Культура

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Пенза, 19 марта 2018. PenzaNews. Поэтесса Ирина Астахова, выступающая под творческим псевдонимом Ах Астахова, представит в Пензе новую программу «Чем счастливее будешь ты» в субботу, 24 марта.

В Пензе 24 марта выступит Ах Астахова

Фото организаторов мероприятия

Творческий вечер состоится в концертном зале «Молодежный» на улице Плеханова, 15. Он начнется в 19.00.

Как сообщил ИА «PenzaNews» один из организаторов мероприятия, в ходе поэтического вечера поэтесса под аккомпанемент музыканта прочтет как хорошо известные публике произведения, так и новые.

Цена билетов варьируется от 700 до 1 тыс. 700 рублей.

Менее чем за неделю до концерта в зале почти на 380 мест осталось чуть более 50 билетов. Приобрести их можно онлайн, в кассе на первом этаже торгового центра «Гостиный двор» или в чайном доме «Дерево».

Также доступна бесплатная доставка билетов, которую можно заказать по телефону: +7 (8412) 29-45-29.

Ирина Астахова — молодая популярная в литературном сообществе поэтесса. Ее выступления собирают полные залы в городах России, Украины, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Франции, Германии, Чехии, Испании и Италии.

Отличительной чертой нового витка творчества поэтессы является мощный заряд оптимизма в жизнеутверждающей лирике. Своими смыслами и манерой исполнения Ах Астахова покорила слушателей всех возрастов.

Широкая известность к Ирине Астаховой пришла в 2011 году после публикации видеоролика на стихотворение «Тебя хоть там любят?»

На данный момент вышло два сборника ее стихов — «Женская лирика/Мужская лирика» и «Время сменить маршрут».
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