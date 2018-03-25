Пензенский губернатор поздравил работников культуры с профессиональным праздником Культура

Пенза, 25 марта 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил работников культуры с профессиональным праздником, который ежегодно отмечается 25 марта.

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«Сурский край обладает богатейшим культурным наследием. С историей нашего региона тесно связаны жизнь и творчество Радищева, Лермонтова, Ключевского, Куприна, Мейерхольда и других выдающихся деятелей литературы и искусства. Бережное сохранение и приумножение драгоценного достояния предков — предмет особой заботы. Во многом благодаря вашему вдохновенному труду Пензу по праву называют культурной столицей Поволжья», — отметил глава региона.

Особые слова благодарности он выразил ветеранам отрасли за подвижническую деятельность по укреплению духовно-нравственных традиций, воспитанию достойного молодого поколения и открытию юных дарований.

«Желаю вам доброго здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, дальнейшей плодотворной и успешной работы на благо России и Пензенской области!» — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба облправительства.