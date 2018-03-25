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Мэр Пензы поблагодарил работников культуры за сохранение духовного наследия

09:42 | 25.03.2018 | Культура

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Пенза, 25 марта 2018. PenzaNews. Мэр Виктор Кувайцев, поздравляя работников культуры с профессиональным праздником, поблагодарил их за вклад в сохранение и приумножение духовного потенциала Пензы.

Мэр Пензы поблагодарил работников культуры за сохранение духовного наследия

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В сфере культуры нашего города работают талантливые, увлеченные энтузиасты, которые щедро дарят богатство своей души и мастерство людям. Благодаря вашему кропотливому труду растет посещаемость культурных учреждений и популярность массовых мероприятий, развивается система дополнительного образования», — отметил он.

Глава администрации города добавил, что жители гордятся победами пензенских дарований в престижных конкурсах и выставках.

«От всей души желаю вам новых проектов, свежих идей, творческого горения, радости, доброго здоровья, счастья и благополучия!» — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.
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