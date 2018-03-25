Ах Астахова представила в Пензе программу «Чем счастливее будешь ты» Культура

Пенза, 25 марта 2018. PenzaNews. Поэтесса Ирина Астахова, выступающая под творческим псевдонимом Ах Астахова, представила в пензенском концертном зале «Молодежный» свою новую программу «Чем счастливее будешь ты» в минувшую субботу, 24 марта.

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В начале вечера она пояснила, что для нее нет ничего важнее того, чтобы зритель уходил с концерта хотя бы чуточку счастливее.

«Чтобы быть счастливым человеком, необходимо пускать в свое сердце все чувства, все краски, эмоции, все грани переживаний — от самых счастливых до самых грустных. Нужно позволять своему сердцу весь этот удивительный мир», — сказала поэтесса.

Ирина Астахова добавила, что очень важно не забывать, «с чего ты однажды начал свой путь», поэтому первую часть своего выступления она посвятила воспоминаниям из детства.

Созданию особой лирической атмосферы во время чтения стихов способствовало то, что оно проходило под аккомпанемент музыканта.

В перерывах между произведениями Ирина Астахова делилась со зрителями своими размышлениями о счастье и восприятии жизни.

«Очень важно быть благодарным в моменты счастья для того, чтобы уметь возвращаться в это состояние — эмоционально или какими-то своими действиями — снова и снова. Но, на мой взгляд, еще важнее научиться быть благодарным в те моменты, когда очень трудно благодарить судьбу за некоторые ее «подарки», потому что именно когда ты так принимаешь такой непростой опыт, он делает тебя сильнее, смелее и увереннее», — отметила она.

Всю вторую часть творческого вечера поэтесса посвятила стихам, которые лично ее делают счастливее. Некоторые из них были о путешествиях.

«Именно в дороге понимаешь, как порой незначительно то, о чем ты переживаешь, находясь в своем городе, в своем доме. В путешествиях ты можешь понять, на что ты способен, проверить свои силы, понять, чего ты хочешь от жизни, чего тебе по-настоящему не хватает», — пояснила Ирина Астахова.

Также она прочла стихи о любви и о поиске своего пути в жизни.