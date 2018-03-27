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В Пензе покажут фотографии экспонатов из путешествия Загоскина, хранящихся в кунсткамере

09:21 | 27.03.2018 | Культура

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Пенза, 27 марта 2018. PenzaNews. Фотовыставка экспонатов кунсткамеры Санкт-Петербурга, которые передал морской офицер, исследователь Аляски, Алеутских островов и Северной Калифорнии Лаврентий Загоскин, будет организована в литературном музее Пензы.

В Пензе покажут фотографии экспонатов из путешествия Загоскина, хранящихся в кунсткамере

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Сейчас ведутся переговоры с кунсткамерой Санкт-Петербурга, куда Загоскин после своей многодневной экспедиции передал в 1846 году экспонаты. Пензенцы вряд ли видели их спустя почти 180 лет. Мы договорились сделать качественную съемку каждого образца и проведем здесь, в салоне литературного музея, фотовыставку», — сказал председатель регионального отделения «Русского географического общества» Игорь Пантюшов.

Он пояснил, что экспозицию планируется представить публике в сентябре.

Перед ней ко дню рождению пензенского путешественника Лаврентия Загоскина будет открыта выставка «Аляска — русская земля!», которую организаторы привезут из Рязани, сообщает пресс-служба реготделения РГО.
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