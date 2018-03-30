В «Тарханах» отреставрировали помещения церкви Михаила Архистратига Культура

Пенза, 30 марта 2018. PenzaNews. Реставрация монументальной живописи и внутренних помещений завершена в церкви Михаила Архистратига, построенной в 1839 году на территории государственного музея-заповедника «Тарханы» в Белинском районе Пензенской области.

Фото: Tarhany.ru

Специалисты института «Спецпроектреставрация» из Ульяновска при обследовании в 2016 году зафиксировали, что кирпичные стены помещений имеют многочисленные трещины, местами отслаивается красочный слой, а также наблюдается копоть из-за нарушения естественного воздухообмена. Клапаны-хлопушки, установленные в окнах светового барабана, с задачей вытяжной вентиляции не справлялись.

Для подготовки полного пакета документов на ремонт и реставрацию потребовалось 2 года.

Средства для проведения работ были выделены благотворительным фондом Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт».

На первом этапе восстанавливалась система воздухообмена. Через наружные стены всех помещений нижнего яруса церкви был организован приток воздуха извне с помощью установки восьми клапанов. Они автоматически регулируют подачу воздуха в зависимости от влажности внутри церкви.

Под куполом светового барабана установлено два бесшумных вентилятора с воздуховодами и многофункциональными вытяжными устройствами для удаления копоти и влаги из здания.

Вторым этапом стали трудоемкие работы по установке лесов внутри церкви. Из-за сложной планировки объекта приходилось наряду с металлическими инвентарными лесами изготавливать и устанавливать конструкции из бруса и досок. Их высота в куполе светового барабана достигала 18 метров.

Самым важным этапом стала реставрация монументальной живописи и внутренних помещений церкви. Она включала в себя удаление поверхностных загрязнений живописи и фона, въевшейся копоти, укрепление отставшего от основы грунта, заделку трещин, дезинфекцию и другие сложные манипуляции.

Специалисты АО «Межобластное научно-реставрационное художественное управление» Москвы провели реставрационные работы за один месяц на высоком профессиональном уровне, что позволило вернуть живописи первоначальный колорит и обеспечить ее сохранность на многие годы, сообщается на сайте музея-заповедника «Тарханы».