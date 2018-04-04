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Фонд кино выделит средства на модернизацию кинозалов в Заречном и Сердобске

12:07 | 04.04.2018 | Культура

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Пенза, 4 апреля 2018. PenzaNews. Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии включил города Заречный и Сердобск Пензенской области в число получателей денежных средств на модернизацию кинозалов.

Фонд кино выделит средства на модернизацию кинозалов в Заречном и Сердобске. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего поддержку получат 172 кинозала в 56 регионах в городах с населением до 500 тыс. человек.

В Заречном средства в объеме 5 млн. рублей получит ООО «Люмен Фильм НН». В Сердобске поддержку в размере 4 млн. 850 тыс. рублей направят ООО «Куб».

Данный конкурс на распределение средств господдержки проводится не впервые. По сведениям Фонда кино, в рамках программы модернизации уже поддержано 811 залов в 79 регионах.

На данный момент открыто 442 кинозала.

Обязательным условием нынешнего конкурса является окончание работ и начало кинопоказа не позднее 15 декабря 2018 года.

Также до конца 2021 года кинотеатры, переоборудованные за счет средств Фонда кино, должны показывать не менее 50% сеансов отечественных фильмов в каждом квартале календарного года.
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