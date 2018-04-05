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В Заречном открыта выставка рязанских фотографов

15:16 | 05.04.2018 | Культура

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Пенза, 5 апреля 2018. PenzaNews. Выставка «Тихая моя родина», на которой представлены более 60 работ членов рязанского отделения Союза фотохудожников России, открыта в музейно-выставочном центре Заречного Пензенской области.

В Заречном открыта выставка рязанских фотографов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Экспозиция произведений 18 авторов организована под патронажем Международной федерации фотоискусства (FIAP).

Каждому из участников проекта было предложено направить три–четыре снимка, наиболее точно отражающих их творчество. Среди представленных работ есть портреты и пейзажи. В целом они в сжатом виде отражают современную рязанскую школу фотографии.

Аналогичная выставка, представляющая творчество пензенских фотографов, откроется в Рязани в мае. Такой обмен направлен на развитие дружеских и творческих контактов между различными фотообъединениями страны, ознакомление с их работами более широкого круга любителей фотографии.

Выставка в МВЦ будет работать до 29 апреля, сообщает управление общественных связей Заречного.
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