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Пензенский драмтеатр получит грант на постановку спектакля «Васса Железнова»

09:53 | 09.04.2018 | Культура

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Пенза, 9 апреля 2018. PenzaNews. Минкульт РФ профинансирует очередной творческий проект пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского в рамках федеральной целевой программы «Культура России» в 2018 году.

Пензенский драмтеатр получит грант на постановку спектакля «Васса Железнова»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В год 150-летия со дня рождения Максима Горького ведомство поддержало заявку учреждения на постановку спектакля «Васса Железнова» по пьесе великого русского прозаика и драматурга.

«Работа над ним начнется после летнего отпуска. Премьера планируется в октябре», — сообщили ИА «PenzaNews» в администрации пензенского областного драмтеатра.

В учреждении напомнили, что начиная с 2013 года театр четырежды становился получателем федеральных грантов в рамках ФЦП «Культура России».

На средства господдержки были поставлены спектакли «Чайка» и «Вадим», проведены обменные гастроли с владимирским академическим театром драмы и организован первый всероссийский фестиваль по произведениям М.Ю. Лермонтова «Маскерадъ».
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