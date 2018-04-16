Худрук пензенского «Кукольного дома» удостоен «Золотой маски» Культура

Пенза, 16 апреля 2018. PenzaNews. Художественный руководитель пензенского театра «Кукольный дом» Владимир Бирюков стал лауреатом престижной национальной премии «Золотая маска» за режиссерскую работу в спектакле «Попугай и веники».

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Имена победителей были объявлены в Москве в минувшее воскресенье, 15 апреля.

Премьера спектакля «Попугай и веники» состоялась 29 января 2017 года. В том же году он был представлен на XVI международном фестивале театров кукол «Рязанские смотрины» и «Образцовфесте» в Москве.

Как сообщает пресс-служба Минкульта Пензенской области, «Кукольный дом» в 2018 году стал обладателем главной театральной премии России «Золотая маска» в пятый раз.

Владимир Бирюков окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК).

В 1984–1989 — главный режиссер братского театра кукол, где поставил спектакли «Волшебное кольцо», «Принцесса и свинопас», «Золушка».

С 1989 — главный режиссер пензенского театра «Кукольный дом». Среди его постановок — «Мартынко», «Вечер накануне Ивана Купала», «Сестра моя, русалочка», «Спящая красавица», «Бармалей», «Гадкий утенок», «Слон Хортон», «Русальская сказка», «Кот в сапогах», «Сказка Дождя», «Дюймовочка», «Убить Кароля», «Зачарованный вепрь», «Зимняя сказка», «Забытая сказка», «Жили-были», «Мой друг Джинн», «Братец Лис & Братец Кролик», «Ангел, Принц и апельсины», «Панночка» и «Попугай и веники».

В других театрах поставил «Любовь к трем апельсинам» — в центральном театре кукол имени С.В. Образцова, «Играем Дюймовочку» — в театре кукол Карелии, «Лекарь поневоле» — в магнитогорском театре куклы и актера «Буратино», «Медведь» — в костромском театре кукол.

Также осуществил постановки спектаклей в Абакане, Волгограде, Калуге, Костроме, Краснодаре, Курске, Магнитогорске, Москве, Мытищах, Нижнем Тагиле, Новосибирске, Омске, Петрозаводске, Санкт-Петербурге, Ставрополе, Томске и Слупске (Польша).

С 2015 года — художественный руководитель ульяновского театра кукол, на сцене которого поставил спектакли «Вакула, черт и черевички», «Про Федота-стрельца, удалого молодца».

Заслуженный деятель искусств РФ.