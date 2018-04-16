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Худрук пензенского «Кукольного дома» удостоен «Золотой маски»

09:00 | 16.04.2018 | Культура

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Пенза, 16 апреля 2018. PenzaNews. Художественный руководитель пензенского театра «Кукольный дом» Владимир Бирюков стал лауреатом престижной национальной премии «Золотая маска» за режиссерскую работу в спектакле «Попугай и веники».

Худрук пензенского «Кукольного дома» удостоен «Золотой маски»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Имена победителей были объявлены в Москве в минувшее воскресенье, 15 апреля.

Премьера спектакля «Попугай и веники» состоялась 29 января 2017 года. В том же году он был представлен на XVI международном фестивале театров кукол «Рязанские смотрины» и «Образцовфесте» в Москве.

Как сообщает пресс-служба Минкульта Пензенской области, «Кукольный дом» в 2018 году стал обладателем главной театральной премии России «Золотая маска» в пятый раз.

Владимир Бирюков окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК).

В 1984–1989 — главный режиссер братского театра кукол, где поставил спектакли «Волшебное кольцо», «Принцесса и свинопас», «Золушка».

С 1989 — главный режиссер пензенского театра «Кукольный дом». Среди его постановок — «Мартынко», «Вечер накануне Ивана Купала», «Сестра моя, русалочка», «Спящая красавица», «Бармалей», «Гадкий утенок», «Слон Хортон», «Русальская сказка», «Кот в сапогах», «Сказка Дождя», «Дюймовочка», «Убить Кароля», «Зачарованный вепрь», «Зимняя сказка», «Забытая сказка», «Жили-были», «Мой друг Джинн», «Братец Лис & Братец Кролик», «Ангел, Принц и апельсины», «Панночка» и «Попугай и веники».

В других театрах поставил «Любовь к трем апельсинам» — в центральном театре кукол имени С.В. Образцова, «Играем Дюймовочку» — в театре кукол Карелии, «Лекарь поневоле» — в магнитогорском театре куклы и актера «Буратино», «Медведь» — в костромском театре кукол.

Также осуществил постановки спектаклей в Абакане, Волгограде, Калуге, Костроме, Краснодаре, Курске, Магнитогорске, Москве, Мытищах, Нижнем Тагиле, Новосибирске, Омске, Петрозаводске, Санкт-Петербурге, Ставрополе, Томске и Слупске (Польша).

С 2015 года — художественный руководитель ульяновского театра кукол, на сцене которого поставил спектакли «Вакула, черт и черевички», «Про Федота-стрельца, удалого молодца».

Заслуженный деятель искусств РФ.

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