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Гран-при фестиваля «Золотая провинция» получил пензенский драмтеатр

10:00 | 16.04.2018 | Культура

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Пенза, 16 апреля 2018. PenzaNews. Спектакль «В зале есть врач?» по пьесе Елизаветы Трусевич в постановке режиссера Ансара Халилуллина получил гран-при VII международного театрального фестиваля «Золотая провинция», завершившегося в Пензе в минувшее воскресенье, 15 апреля.

Гран-при фестиваля «Золотая провинция» получил пензенский драмтеатр

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Церемонию награждения провели художественный руководитель фестиваля Наталья Тескина и председатель экспертного совета, президент фонда Олега Ефремова, московский театральный критик Анастасия Ефремова. Она отметила, что постановка пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского тронула ее необычной и актуальной темой, слаженным актерским ансамблем и музыкальностью.

В конкурсной программе фестиваля приняли участие десять профессиональных и любительских коллективов из Москвы, Кургана, Нижнего Новгорода, Перми, Сызрани, Пензы, Кузнецка, Заречного, а также из Германии и Израиля.

Как сообщается на сайте пензенского драмтеатра, 17 мая спектакль «В зале есть врач?» будет показан в Тамбове на XII всероссийском театральном фестивале имени Н.Х. Рыбакова.

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