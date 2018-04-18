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В Пензе работники культуры отмыли более 20 памятников

16:50 | 18.04.2018 | Культура

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Пенза, 18 апреля 2018. PenzaNews. Работники учреждений культуры города Пензы привели в порядок 23 скульптуры, бюста и монумента в Международный день памятников и исторических мест, который отмечается в среду, 18 апреля.

В Пензе работники культуры отмыли более 20 памятников

Фото: Penza-gorod.ru

Так, сотрудники городского управления культуры в обеденный перерыв вышли на работу в скверы Бессмертного полка и «Журавли». За час им удалось помыть элементы архитектурных композиций и подмести территорию.

Работники учреждений трудились, в частности, в скверах имени Дениса Давыдова, Михаила Лермонтова и Александра Пушкина, около бюста Максима Горького, памятников «Первопоселенец», «Героям блокадного Ленинграда» и «Борцам революции».

В центральном парке культуры и отдыха имени В.Г. Белинского сотрудники не только помыли памятники, но и организовали раздачу информационных листовок, а также провели ознакомительные экскурсии, сообщает пресс-служба мэрии.

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