Пензенский губернатор предложил, чтобы молодые музыканты играли в магазинах Культура

Пенза, 23 апреля 2018. PenzaNews. Пензенские торговые центры могут выступить своеобразными концертными площадками для начинающих музыкантов, которым еще только предстоит завоевать любовь публики. Такое мнение высказал губернатор Иван Белозерцев.

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По его словам, руководитель торгово-развлекательного центра «Высшая лига» уже поддержал эту идею.

«Люди, которые там будут играть, могут [...] получать какую-то заработную плату», — предположил глава региона.

Иван Белозерцев отметил, что такой проект поможет реализоваться молодым исполнителям.

«Артисту нужна сцена, нужна площадка», — сказал он.

В свою очередь министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова сообщила, что в торговом центре «СаниМарт» уже проходят концерты коллективов и отдельных артистов, а в «Пассаже» музыканты периодически играют на рояле.