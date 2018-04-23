EN
19:36:42 Понедельник, 23 апреля
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пензенский губернатор предложил, чтобы молодые музыканты играли в магазинах

10:04 | 23.04.2018 | Культура

Печать

Пенза, 23 апреля 2018. PenzaNews. Пензенские торговые центры могут выступить своеобразными концертными площадками для начинающих музыкантов, которым еще только предстоит завоевать любовь публики. Такое мнение высказал губернатор Иван Белозерцев.

Пензенский губернатор предложил, чтобы молодые музыканты играли в магазинах. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По его словам, руководитель торгово-развлекательного центра «Высшая лига» уже поддержал эту идею.

«Люди, которые там будут играть, могут [...] получать какую-то заработную плату», — предположил глава региона.

Иван Белозерцев отметил, что такой проект поможет реализоваться молодым исполнителям.

«Артисту нужна сцена, нужна площадка», — сказал он.

В свою очередь министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова сообщила, что в торговом центре «СаниМарт» уже проходят концерты коллективов и отдельных артистов, а в «Пассаже» музыканты периодически играют на рояле.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе снят запрет на эксплуатацию «Рембыттехники» Разрушающийся дом на Кулибина в Пензе до сих пор не отключен от электроэнергии
Жительница Кузнецка лишилась более 350 тыс. рублей, пытаясь торговать на бирже В пензенском «Квартале Луи» рассмотрели лучшие практики сопровождаемого проживания
В Кузнецком районе мужчина обвиняется в смерти отца «Ростелеком» предложил два вида камер для видеонаблюдения вне дома
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама