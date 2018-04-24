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В Пензе актеры драмтеатра подготовят ко Дню Победы композицию «Нам никогда не позабыть...»

09:13 | 24.04.2018 | Культура

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Пенза, 24 апреля 2018. PenzaNews. Актеры пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского подготовят музыкально-поэтическую композицию «Нам никогда не позабыть...», посвященную Великой Отечественной войне.

В Пензе актеры драмтеатра подготовят ко Дню Победы композицию «Нам никогда не позабыть...». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Стихи и песни прозвучат в исполнении актеров молодого и среднего поколений — Яны Дубровиной, Веры Дупенко, Никиты Кузина, Марины Матвевниной, Сергея Пахомова, Натальи Прокошкиной, Лидии Стахановой, Артема Тихомирова, Юлии Черемухиной и Николая Шаповалова.

Николай Шаповалов и Никита Кузин выступают также в качестве режиссеров композиции.

В программу вошли, в частности, стихи Константина Симонова, Александра Твардовского, Николая Доризо, Давида Самойлова и Евгения Евтушенко, песни Анатолия Новикова, Матвея Блантера, Константина Листова, Василия Соловьева-Седого на слова Льва Ошанина, Михаила Исаковского, Алексея Суркова и Алексея Фатьянова.

Главными зрителями артисты видят молодое поколение, поэтому первые показы 3 и 4 мая пройдут в малом зале для старшеклассников пензенских школ.

5, 6 и 9 мая все желающие смогут посмотреть музыкально-поэтическую композицию «Нам никогда не позабыть...» на площади перед зданием драмтеатра в 20.00, сообщается на сайте учреждения культуры.

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