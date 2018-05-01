Анатолий Набережный в день 80-летия отмечен медалью «За созидание во благо Пензы» Культура

Пенза, 1 мая 2018. PenzaNews. Бессменный художественный руководитель и дирижер муниципального духового оркестра Анатолий Набережный удостоен медали «За созидание во благо Пензы» по случаю 80-летия, которое заслуженный работник культуры РСФСР отмечает во вторник, 1 мая.

Фото: Penza-gorod.ru

Награду ему в торжественной обстановке в присутствии коллег вручил мэр Виктор Кувайцев.

«Ваш жизненный путь служит ярким примером целеустремленности, творческого подхода и высокого профессионализма. Вы являетесь образцом преданного и самоотверженного служения Отечеству», — отметил он.

Также с круглой датой Анатолия Набережного поздравили глава города Валерий Савельев, начальник управления культуры Пензы Вера Фейгина и другие официальные лица.