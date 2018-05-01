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В Пензе для посетителей выставки Зорикто Доржиева проведут бесплатную экскурсию

15:10 | 01.05.2018 | Культура

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Пенза, 1 мая 2018. PenzaNews. Бесплатная экскурсия для всех посетителей выставки известного художника Зорикто Доржиева «Степная история» будет организована в губернаторском доме Пензы в предстоящую среду, 2 мая.

В Пензе для посетителей выставки Зорикто Доржиева проведут бесплатную экскурсию

Фото: Penza.gallery

Все ценители искусства, которые приобретут билеты около 14.00, смогут прослушать рассказ о творчестве художника и узнать о самобытной и загадочной культуре Бурятии. Кроме того, каждому участнику бесплатной экскурсии вручат сувениры, посвященные выставке.

Взрослый билет на экспозицию картин Зорикто Доржиева стоит 300 рублей, пенсионный и студенческий, а также групповой — 200 рублей.

Для школьников и групп студентов от 10 человек посещение обойдется в 100 рублей.

Инвалиды I и II групп, ветераны Великой Отечественной войны и дети до семи лет смогут ознакомиться с выставкой бесплатно, сообщается на сайте пензенской картинной галереи имени К.А. Савицкого.

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