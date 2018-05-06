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В Никольске открылась выставка, посвященная симпозиумам по художественному стеклу

16:22 | 06.05.2018 | Культура

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Пенза, 6 мая 2018. PenzaNews. Выставка «Международные симпозиумы в Никольске: 2006–2017» открылась в никольском музее стекла и хрусталя в Пензенской области.

В Никольске открылась выставка, посвященная симпозиумам по художественному стеклу. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Сотрудники учреждения культуры включили в нее работы последнего VII симпозиума и декоративные композиции художников разных лет.

На открытии выставки присутствовали сотрудники завода «Тяжпромарматура», которые остались в приятном впечатлении от ярких и образных работ современных художников, сообщается на сайте картинной галереи имени К.А. Савицкого.

Фоторепортаж

VII симпозиум по художественному стеклу

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», VII международный симпозиум «Художественное стекло. Творчество молодых» проходил в Никольске Пензенской области с 29 сентября по 6 октября 2017 года.

В течение нескольких дней мастера из разных стран трудились на площадках ведущих предприятий никольского стекольного кластера, в итоге созданные ими творения пополнили коллекцию никольского музея стекла и хрусталя.

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