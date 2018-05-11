Пензенские историки представили свои новые работы Культура

Пенза, 11 мая 2018. PenzaNews. Презентация новых работ пензенских историков и краеведов состоялась в губернаторском доме в пятницу, 11 мая.

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Составитель очерка «Жизнь в науке. К 85-летию доктора исторических наук, профессора Н.А. Шарошкина (1932–2016)» Татьяна Кузьмина отметила, что Николай Шарошкин, даже будучи уже тяжело больным человеком, рвался на работу, говоря, что не сможет без нее жить.

Она подробно познакомила собравшихся с биографией профессора — в частности, сообщила, что за все студенческие годы он пропустил лишь шесть академических часов занятий.

В книге представлены воспоминания коллег, друзей и родственников Николая Шарошкина, а также анализ его научно-педагогического наследия.

Кроме того, собравшимся была представлена монография «Региональные аспекты формирования российской нации в XVII – начале XXI века (по материалам Поволжья)» под редакцией заместителя председателя правительства Пензенской области, доктора исторических наук Олега Ягова и декана историко-филологического факультета ПГУ Ольги Суховой.

Коллективная работа посвящена рассмотрению различных сторон социального конструирования нации как системы взаимодействия в сфере нацполитики, этнокультурных, этноконфессиональных и межнациональных отношений.

В свою очередь руководитель кафедры «История России и методика преподавания истории России» Пензенского государственного университета Виктор Кондрашин презентовал свою книгу «Политотделы МТС в 1933–1934 годах», написанную в соавторстве с профессором Академии военных наук Олегом Мозохиным.

Труд раскрывает феномен сталинизма и успеха модели форсированной индустриальной модернизации СССР.

Еще одной представленной монографией стала «История Новороссии». Виктор Кондрашин выступил членом редакционной коллегии книги и автором четырех глав.