Пензенский губернатор предложил использовать драмтеатр как выставочную площадку Культура

Пенза, 14 мая 2018. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев предложил проводить выставки на втором этаже пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского.

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«Когда были в Казахстане, на втором этаже [театра в Астане] были музейные образцы, […] это было очень интересно. У нас второй этаж практически не используется», — отметил он в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 14 мая.

По мнению Ивана Белозерцева, использование пустующих площадей драмтеатра позволит привлечь в учреждение дополнительных посетителей.

В свою очередь министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова сообщила, что данный вопрос уже прорабатывался.

«Нужно распланировать, где [разместить экспозицию], и приобрести выставочное оборудование. Чем наполнить, у нас есть. К Году театра, я думаю, мы обязательно сделаем это», — сказала она.