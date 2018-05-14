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Пензенский губернатор предложил использовать драмтеатр как выставочную площадку

12:29 | 14.05.2018 | Культура

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Пенза, 14 мая 2018. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев предложил проводить выставки на втором этаже пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского.

Пензенский губернатор предложил использовать драмтеатр как выставочную площадку. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Когда были в Казахстане, на втором этаже [театра в Астане] были музейные образцы, […] это было очень интересно. У нас второй этаж практически не используется», — отметил он в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 14 мая.

По мнению Ивана Белозерцева, использование пустующих площадей драмтеатра позволит привлечь в учреждение дополнительных посетителей.

В свою очередь министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова сообщила, что данный вопрос уже прорабатывался.

«Нужно распланировать, где [разместить экспозицию], и приобрести выставочное оборудование. Чем наполнить, у нас есть. К Году театра, я думаю, мы обязательно сделаем это», — сказала она.

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