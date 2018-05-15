«МегаФон» объявил конкурс для гостей пензенского фестиваля «Jazz May» Культура

Пенза, 15 мая 2018. PenzaNews. Компания «МегаФон», которая стала официальным телеком-партнером VIII международного фестиваля «Jazz May» в Пензе, объявила совместно с организаторами конкурс под названием «Включайся. Слушай джаз с «МегаФоном»!»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба оператора, чтобы побороться за призы, участникам необходимо сделать фотографию или снять небольшое видео на тему «Как ты слушаешь джаз» или «Джаз начинается с тебя», после чего опубликовать на своей странице в соцсети «ВКонтакте» с хештегами #ВключайсяСлушайДжаз и #МегаФонПенза.

Победителей определит специальное жюри.

Автор лучшей фотографии получит мощный внешний аккумулятор, а создатель видео — смартфон Xiaomi Redmi Note 4 32GB.

Кроме того, 10 участников, которые первыми разместят тематические снимки и видеоролики, будут поощрены билетами на вечерний концерт 20 мая.

Конкурс, подробные условия которого опубликованы на сайте «МегаФона» и в группе фестиваля, будет проводиться с 12.00 14 мая по 12.00 19 мая.

Имена победителей объявят 20 мая.

VIII международный фестиваль джазовой музыки «Jazz May» пройдет в Пензе с 18 по 20 мая.

В его рамках будет действовать открытая площадка на Юбилейной площади.

Основные концерты пройдут в областной филармонии, где выступят экспресс-бэнд под управлением Юрия Белоногова, ансамбль «4'33» и Алексей Айги, секстет Виктории Кауновской и Ильи Морозова, DJ Walter, трио Андрея Кондакова и Дмитрия Илугдина и коллектив «Dam'nko».

Помимо выступлений музыкантов, запланированы различные мастер-классы.