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Фестиваль «ДаншиноFest» пройдет в Белинском районе 27 мая

11:44 | 16.05.2018 | Культура

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Пенза, 16 мая 2018. PenzaNews. Первый межрегиональный историко-культурный фестиваль «ДаншиноFest» пройдет в селе Даньшино Белинского района Пензенской области в день Святой Троицы, 27 мая, с 12.00 до 22.00.

Фестиваль «ДаншиноFest» пройдет в Белинском районе 27 мая. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщается на официальном сайте мероприятия, на празднике выступят русский народный хор имени Октября Гришина, ансамбль «Воронежские девчата», солисты государственного академического ансамбля танца «Кабардинка», артисты из Мордовии, ансамбль «Поместье», а также самобытные творческие коллективы Пензенской области.

В рамках фестиваля будет работать «Улица мастеров», где пройдет выставка-продажа изделий народных промыслов и состоятся мастер-классы. Зрители увидят показ народных мордовских костюмов из нескольких регионов страны, в том числе Саратовской, Тамбовской и Ульяновской областей.

На фестивале можно будет попробовать традиционные блюда мордовской, европейской и русской кухни, приготовленные как местными мастерами, так и представителями предприятий питания — «Devonshire Pub» и пекарни «Мельница».

Кроме того, как ожидается, на мероприятии выступят профессиональные исторические реконструкторы студии сценического фехтования «Бранд», которые покажут бой на мечах, а искусство рукопашного боя в условиях, максимально приближенных к уличным, продемонстрируют члены «Союза засечного боя Пензенской области».

В рамках фестиваля будут работать лучно-арбалетный тир, в котором под руководством опытных инструкторов все желающие смогут поупражняться в меткости стрельбы из древнего оружия; фотозона «Деревенский уголок», где можно будет сделать снимок на память в народном костюме; а также фотовыставка «Перекресток культур».

Центральным элементом мероприятия станут мордовские национальные кулачные бои.

Также гостей и участников праздника ждет большой «Хоровод единства», а кульминацией фестиваля будет салют.

Организаторами «ДаншиноFest» выступили адвокатское бюро «Пиксин и партнеры» (Москва), фонд развития пензенского русского народного хора имени О.В. Гришина «Милая роща», телерадиокомпания «Экспресс» и АНО «Центр социальных и управленческих проектов «Инициатива».

Информационную поддержку фестивалю оказывают ТРК «Экспресс» и ИА «PenzaNews».

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