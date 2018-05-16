Фестиваль «ДаншиноFest» пройдет в Белинском районе 27 мая Культура

Пенза, 16 мая 2018. PenzaNews. Первый межрегиональный историко-культурный фестиваль «ДаншиноFest» пройдет в селе Даньшино Белинского района Пензенской области в день Святой Троицы, 27 мая, с 12.00 до 22.00.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщается на официальном сайте мероприятия , на празднике выступят русский народный хор имени Октября Гришина, ансамбль «Воронежские девчата», солисты государственного академического ансамбля танца «Кабардинка», артисты из Мордовии, ансамбль «Поместье», а также самобытные творческие коллективы Пензенской области.

В рамках фестиваля будет работать «Улица мастеров», где пройдет выставка-продажа изделий народных промыслов и состоятся мастер-классы. Зрители увидят показ народных мордовских костюмов из нескольких регионов страны, в том числе Саратовской, Тамбовской и Ульяновской областей.

На фестивале можно будет попробовать традиционные блюда мордовской, европейской и русской кухни, приготовленные как местными мастерами, так и представителями предприятий питания — «Devonshire Pub» и пекарни «Мельница».

Кроме того, как ожидается, на мероприятии выступят профессиональные исторические реконструкторы студии сценического фехтования «Бранд», которые покажут бой на мечах, а искусство рукопашного боя в условиях, максимально приближенных к уличным, продемонстрируют члены «Союза засечного боя Пензенской области».

В рамках фестиваля будут работать лучно-арбалетный тир, в котором под руководством опытных инструкторов все желающие смогут поупражняться в меткости стрельбы из древнего оружия; фотозона «Деревенский уголок», где можно будет сделать снимок на память в народном костюме; а также фотовыставка «Перекресток культур».

Центральным элементом мероприятия станут мордовские национальные кулачные бои.

Также гостей и участников праздника ждет большой «Хоровод единства», а кульминацией фестиваля будет салют.

Организаторами «ДаншиноFest» выступили адвокатское бюро «Пиксин и партнеры» (Москва), фонд развития пензенского русского народного хора имени О.В. Гришина «Милая роща», телерадиокомпания «Экспресс» и АНО «Центр социальных и управленческих проектов «Инициатива».

Информационную поддержку фестивалю оказывают ТРК «Экспресс» и ИА «PenzaNews».