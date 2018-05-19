В Пензе состоится концерт в память о Вере Аношиной Культура

Пенза, 19 мая 2018. PenzaNews. Концерт памяти советской и российской певицы, заслуженной артистки РСФСР, первой исполнительницы песен «18 лет» и «Милая роща» Веры Аношиной, которая ушла из жизни чуть более года назад, состоится в центре культуры и досуга Пензы в воскресенье, 27 мая.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

На нем выступят муниципальный духовой оркестр под управлением заслуженного работника культуры России Анатолия Набержного, народный оркестр «Пенза» имени В.Н. Попова, губернаторский ансамбль солистов «Старгород» и камерный литературный театр «Голос поэта».

Также на сцену выйдут Алла Тархова, Зинаида Байкалова, Сергей Струков, Анатолий Николаев, Марта Серебрякова, Екатерина Бородина, Лариса Яшина, Лаура Королева, Татьяна Стаильская и лауреаты конкурса «Край талантов».

Ведущим будет заслуженный работник культуры России Сергей Пономарев.

Концерт начнется в 18.00, сообщается на сайте ЦКиД.