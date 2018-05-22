Пекарня «Мельница» и «Devonshire Pub» поддержат фестиваль «ДаншиноFest» Культура

Пенза, 22 мая 2018. PenzaNews. Два предприятия питания — пекарня «Мельница» и «Devonshire Pub» — поддержат межрегиональный историко-культурный фестиваль «ДаншиноFest», который впервые состоится в селе Даньшино Белинского района Пензенской области в день Святой Троицы, 27 мая.

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Как сообщил ИА «PenzaNews» генеральный директор ООО «Мельница плюс» Дмитрий Туманов, в первую очередь гости мероприятия смогут оценить выпечку, которая продается в двух торговых точках Пензы — в ТЦ «На Красной» и на улице Карпинского, 37.

«Будет широкий выбор. Сейчас подумываем — может быть, какие-то традиционные мордовские хлеба приготовим», — пояснил собеседник агентства.

Он обратил внимание на то, что «Мельница» предлагает мучные изделия на любой вкус, при этом в них можно найти как восточные нотки, так и западные — в частности, большой популярностью пользуются панини и хот-доги.

«От «Devonshire Pub» будет шашлык и, возможно, уха», — добавил Дмитрий Туманов.

Свое желание поддержать предстоящий фестиваль он объяснил тем, что разделяет цели мероприятия, среди которых сохранение традиционных культур народов Пензенской области, развитие принципов добрососедства и сотрудничества.

Руководитель компании выразил надежду на то, что участники фестиваля откроют для себя кухню этих двух заведений и, вернувшись в Пензу, захотят их посетить.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», программа первого межрегионального историко-культурного фестиваля «ДаншиноFest» рассчитана на целый день — мероприятие начнется в полдень и продлится до 22.00.

На празднике выступят творческие коллективы, в том числе хор имени Октября Гришина, ансамбли «Воронежские девчата», «Кабардинка» и «Поместье», профессиональные исторические реконструкторы студии сценического фехтования «Бранд» и члены «Союза засечного боя Пензенской области». Гостей ждут мордовские национальные кулачные бои, показ народных костюмов, «Хоровод единства» и салют.

Организаторами «ДаншиноFest» являются адвокатское бюро «Пиксин и партнеры» (Москва), фонд развития пензенского русского народного хора имени О.В. Гришина «Милая роща», телерадиокомпания «Экспресс» и АНО «Центр социальных и управленческих проектов «Инициатива».

Информационную поддержку фестивалю оказывают ТРК «Экспресс» и ИА «PenzaNews».