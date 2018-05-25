Вдова Солженицына подарила пензенской библиотеке книги с автографом Культура

Пенза, 25 мая 2018. PenzaNews. Вдова известного писателя и публициста Александра Солженицына, 100 лет со дня рождения которого отмечается в 2018 году, Наталья Солженицына подарила пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова две книги.

Фото: Liblermont.ru

Встреча библиотекарей с Натальей Солженицыной состоялась в рамках всероссийского библиотечного конгресса Российской библиотечной ассоциации во Владимире.

Она передала в фонды учреждения культуры книги «Матренин двор» и «Армейские рассказы», оставив на них с дарственные надписи, сообщается на сайте библиотеки.

Всего в учреждении хранится более 700 книг с автографами выдающихся личностей. Среди них есть произведение, подписанное самим лауреатом Нобелевской премии по литературе Александром Солженицыным.