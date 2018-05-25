EN
16:48:29 Пятница, 25 мая
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Вдова Солженицына подарила пензенской библиотеке книги с автографом

08:34 | 25.05.2018 | Культура

Печать

Пенза, 25 мая 2018. PenzaNews. Вдова известного писателя и публициста Александра Солженицына, 100 лет со дня рождения которого отмечается в 2018 году, Наталья Солженицына подарила пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова две книги.

Вдова Солженицына подарила пензенской библиотеке книги с автографом

Фото: Liblermont.ru

Встреча библиотекарей с Натальей Солженицыной состоялась в рамках всероссийского библиотечного конгресса Российской библиотечной ассоциации во Владимире.

Она передала в фонды учреждения культуры книги «Матренин двор» и «Армейские рассказы», оставив на них с дарственные надписи, сообщается на сайте библиотеки.

Всего в учреждении хранится более 700 книг с автографами выдающихся личностей. Среди них есть произведение, подписанное самим лауреатом Нобелевской премии по литературе Александром Солженицыным.

Загрузка...
Читайте также
Представителей МСП наградили в Пензе в преддверии Дня российского предпринимательства В Пензе раненный ножом мужчина заявил, что упал на арматуру
Фонд развития моногородов направит 31 млн. рублей на поддержку пензенских проектов В Пензе пациенты туберкулезной больницы получат продуктовые наборы
Пензенский губернатор предложил ВЭБу снизить ставку для завода «Азия Цемент» Туктаров готов забрать назад слова о том, что теплосети Пензы прошли точку невозврата
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама